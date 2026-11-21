"Рубин" обыграл "Зенит" со счетом 3:1 в 15-м туре РПЛ

"Зенит" оступился в Казани "Рубин" обыграл "Зенит" со счетом 3:1 в 15-м туре РПЛ

Москва21 ноя Вести.Казанский "Рубин" на своем поле обыграл "Зенит" из Санкт-Петербурга в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на "Ак Барс Арене" завершилась со счетом 3:1.

В составе хозяев поля отличились Ульви Бабаев (27-я минута), Игор Вуячич (30) и Велдин Ходжа (67). Единственный гол "Зенита" на счету Луиса Энрике (50).

На 26-й минуте встречи нападающий "Рубина" Эдди Сальседо не реализовал пенальти – удар отбил голкипер сине-бело-голубых Богдан Москвичев.

Благодаря этой победе "Рубин" набрал 21 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. У лидирующего в РПЛ "Зенита" в активе осталось 31 очко. По итогам тура он может опуститься на третье место, пропустив вперед московские "Динамо" и "Спартак".

В следующем туре "Рубин" на своем поле примет "Родину", а "Зениту" предстоит выездная встреча с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что бразильские легионеры "Зенита" Педро и Вендел испугались робота-гуманоида Володю, который подошел к ним в коридоре стадиона "Ак Барс Арена".