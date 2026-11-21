Москва21 ноя Вести.Легионеры футбольного клуба "Зенит" Педро и Вендел испугались робота-гуманоида Володю, который подошел к ним в коридоре стадиона "Ак Барс Арена". Видео с инцидентом появилось в Telegram-канале команды.

Ролик демонстрирует, как робот стремительно приближается к футболистам. Мужчины сначала инстинктивно отскакивают в сторону. Однако после того, как гуманоид Володя начал танцевать, Вендел с удовольствием присоединился к нему.

Инцидент произошел во время матча между "Зенитом" и "Рубином" в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). Также сине-бело-голубые показали ролик, в котором Володя устроил танцевальный батл против робота Валеры в форме "Рубина".

Пока "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На момент публикации новости команда из Санкт-Петербурга проигрывает "Рубину" со счетом 1:3.