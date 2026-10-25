"Динамо" из Махачкалы потребовало извинений от "Зенита" за эпиграмму к матчу

"Бороды и папахи": в махачкалинском "Динамо" возмутились эпиграммой "Зенита" "Динамо" из Махачкалы потребовало извинений от "Зенита" за эпиграмму к матчу

Москва25 окт Вести.Предматчевая эпиграмма санкт-петербургского "Зенита", размещенная пресс-службой в Telegram-канале, возмутила председателя общего собрания учредителей махачкалинского "Динамо" Магомеда Багаудинова. Представитель клуба потребовал извинений от сине-бело-голубых.

По его словам, шутки в эпиграмме "перешли границы дозволенного".

Папаха и борода для дагестанцев не элементы образа и не повод для насмешек. Это символы чести, достоинства, веры и многовековых традиций наших народов написал Багаудинов в своем Telegram-канале

Он посчитал неприемлемыми строки эпиграммы о том, что "здесь издавна всем бороды рубили догола и ветер как рукой срывал папахи".

Мы ждем от руководства "Зенита" публичных извинений в адрес болельщиков махачкалинского "Динамо" и всех дагестанцев добавил Багаудинов

В 12-м туре чемпионата России по футболу "Зенит" в Санкт-Петербурге примет махачкалинское "Динамо". Встреча начнется в 18:30 по московскому времени. Команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Клуб из Махачкалы с 13 баллами идет девятым.