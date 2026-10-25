Москва25 октВести.Предматчевая эпиграмма санкт-петербургского "Зенита", размещенная пресс-службой в Telegram-канале, возмутила председателя общего собрания учредителей махачкалинского "Динамо" Магомеда Багаудинова. Представитель клуба потребовал извинений от сине-бело-голубых.
По его словам, шутки в эпиграмме "перешли границы дозволенного".
Папаха и борода для дагестанцев не элементы образа и не повод для насмешек. Это символы чести, достоинства, веры и многовековых традиций наших народовнаписал Багаудинов в своем Telegram-канале
Он посчитал неприемлемыми строки эпиграммы о том, что "здесь издавна всем бороды рубили догола и ветер как рукой срывал папахи".
Мы ждем от руководства "Зенита" публичных извинений в адрес болельщиков махачкалинского "Динамо" и всех дагестанцевдобавил Багаудинов
В 12-м туре чемпионата России по футболу "Зенит" в Санкт-Петербурге примет махачкалинское "Динамо". Встреча начнется в 18:30 по московскому времени. Команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Клуб из Махачкалы с 13 баллами идет девятым.