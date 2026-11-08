"Зенит" не смог победить "Ростов" в матче 14-го тура чемпионата РПЛ

Футболисты "Зенита" упустили победу над "Ростовом" в РПЛ "Зенит" не смог победить "Ростов" в матче 14-го тура чемпионата РПЛ

Москва8 ноя Вести.В Санкт-Петербурге завершилась встреча 14-го тура чемпионата России по футболу между местным "Зенитом" и "Ростовом". Соперники не смогли выявить победителя, сыграв вничью со счетом 2:2.

В составе хозяев поля голами отметились Дуглас Сантос (15-я минута) и Луис Энрике (59-я). На 53-й минуте защитник "Зенита" Кевин Андраде срезал мяч в собственные ворота. У гостей отличился Иван Комаров, спасший ростовчан от поражения (83-я).

Команда Сергея Семака набрала 31 очко и вернулась на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. Московское "Динамо", имеющее столько же баллов, опустилось на второе место по дополнительным показателям. "Ростов" с 19 очками расположился на шестой позиции.

В 15-м туре "Зенит" в гостях встретится с казанским "Рубином", а желто-синие дома сыграют с самарскими "Крыльями Советов".

Ранее в Москве состоялся матч между столичным "Спартаком" и тольяттинским "Акроном". Красно-белые обыграли соперника со счетом 2:1 и поднялись на третье место в чемпионате страны.