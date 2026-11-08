"Спартак" победил "Акрон" и поднялся на третье место в РПЛ

Удаление Максименко не помешало "Спартаку" обыграть "Акрон" "Спартак" победил "Акрон" и поднялся на третье место в РПЛ

Москва8 ноя Вести.Футболисты московского "Спартака" одержали непростую победу над тольяттинским "Акроном" в матче 14-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась в пользу красно-белых со счетом 2:1.

Хозяева поля вышли вперед на 42-й минуте, когда Слободан Тедич срезал мяч в собственные ворота после прострела Эсекьеля Барко. Гости отыгрались после перерыва благодаря голу Стефана Лончара на 58-й минуте.

Красно-белым вновь удалось выйти вперед усилиями Данила Пруцева. Его гол на 58-й минуте оказался победным для столичной команды.

На 82-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве: вратарь Александр Максименко получил красную карточку. Для 28-летнего голкипера это удаление стало вторым в сезоне.

"Спартак" набрал 29 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. "Акрон" с 12 баллами располагается на 14-м месте.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с махачкалинским "Динамо", а "Акрон" дома примет воронежский "Факел".