"Спартак" разгромил "Локомотив" в московском дерби в 13-м туре РПЛ Футболисты "Спартака" разгромили "Локомотив" в гостевом московском дерби

Москва1 ноя Вести.Футболисты московского "Спартака" разгромили в гостях "Локомотив" в столичном дерби в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла 1 ноября на стадионе железнодорожников в Черкизове и завершилась со счетом 4:0 в пользу "красно-белых". У "Спартака" отличились Виктор Парада (33-я минута), забивший свой первый мяч за команду, Манфред Угальде (45) и Эсекьель Барко с пенальти (76). Еще один мяч в свои ворота срезал нападающий "Локо" Александр Руденко (11).

"Спартак" исправился за поражение от ЦСКА в рамках 12-го тура, набрал 26 очков и сравнялся по очкам с армейцами, идущими на третьем месте в таблице РПЛ. Команда Хуана Карседо отстает от лидирующего московского "Динамо" на два балла.

"Локомотив" проиграл второе дерби на текущей неделе, ранее "красно-зеленые" уступили ЦСКА в рамках Кубка России и завершили борьбу за трофей. После того матча главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов допустил, что в скором времени может покинуть свой пост.

В чемпионате России "Локомотив" идет на 14-м месте в таблице, набрав в 13 матчах 11 очков. Столько же баллов у находящегося в "зоне вылета" грозненского "Ахмата" (15-е место).