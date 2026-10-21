"Спартак" всухую обыграл ЦСКА в матче КХЛ "Спартак" прервал победную серию ЦСКА в КХЛ

Москва21 окт Вести.Московский "Спартак" нанес поражение ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча на арене "Мегаспорт" завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

По одной шайбе забросили Максим Комтуа и Кристиан Ярош.

"Спартак" одержал пятую победу подряд и прервал 12-матчевую победную серию армейцев.

В следующем матче "Спартак" примет череповецкую "Северсталь", а ЦСКА сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом". Оба матча пройдут 23 октября.

"Спартак" занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 22 очка.

Возглавляет таблицу ЦСКА (26 очков).

Петербургский СКА проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 1:3. Игра стала дебютной для Андрея Разина на посту главного тренера клуба из Санкт-Петербурга.