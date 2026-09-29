Столичный ЦСКА обыграл СКА в матче КХЛ со счетом 6:5

Московский ЦСКА обыграл петербургский СКА Столичный ЦСКА обыграл СКА в матче КХЛ со счетом 6:5

Москва29 сен Вести.Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 6:5.

В составе столичной команды хет-трик оформил Павел Карнаухов, дубль на счету Николая Коваленко, и еще одну шайбу забросил Дмитрий Бучельников. У проигравших дублем отличился Василий Атанасов, еще по голу забили Рокко Гримальди, Никита Дишковский и Владислав Романов.

Для ЦСКА победа стала шестой подряд. Московская команда с 14 очками поднялась на второе место в таблице Западной конференции. На первом месте в таблице идет "Локомотив" из Ярославля (16 очков).

Ранее "Локомотив" на домашней площадке "Арена-2000" одержал победу над омским "Авангардом". Игра завершилась со счетом 2:1.