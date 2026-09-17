Победа ЦСКА над "Динамо" из Махачкалы выбила "Спартак" из лидеров РПЛ ЦСКА обыграл махачкалинское "Динамо" и продлил беспроигрышную серию до 9 матчей

Москва17 сен Вести.Футболисты ЦСКА одержали победу над махачкалинским "Динамо" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ), игра завершилась со счетом 3:1 в пользу московского клуба.

В составе армейцев голы забили Лусиано Гонду (69-я минута) и Имран Фиров (79-я). Еще один мяч был засчитан как автогол, его автором стал защитник Махмуд Махамаджанов (13-я минута). Единственный точный удар по воротам со стороны махачкалинцев нанес Гамид Агаларов.

Благодаря этой победе ЦСКА набрал 19 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице, после чего "Спартак" переместился на четвертое место, а петербургский "Зенит" — на пятое.

На данный момент лидирует "Краснодар" (21 очко), несмотря на ничью с "Оренбургом" (0:0). У московского "Динамо", ЦСКА и "Спартака" по 19 очков, у "Зенита" — 18.

С завершением девятого тура РПЛ в чемпионате России наступила трехнедельная пауза.