"Краснодар" не смог обыграть "Оренбург" и продлил серию без побед в РПЛ "Краснодар" сыграл вничью с "Оренбургом" в девятом туре РПЛ

Москва17 сен Вести.Футболисты "Краснодара" продлили безвыигрышную серию в Российской премьер-лиге (РПЛ) до трех матчей, сыграв на выезде вничью с "Оренбургом" в рамках девятого тура чемпионата страны.

Встреча прошла в Оренбурге 17 сентября и завершилась со счетом 0:0. Команда Мурада Мусаева впервые в нынешнем сезоне ушла с поля без забитых мячей.

"Краснодар" на старте чемпионата одержал шесть побед подряд, но теперь не может выиграть на протяжении трех матчей. При этом "быки" по-прежнему не знают поражений в новом сезоне и лидируют в таблице РПЛ (21 очко). обгоняя идущий вторым московский "Спартак" на два балла.

"Оренбург" в нынешнем сезоне РПЛ одержал пока только одну победу - над "Ростовом" в первом туре (2:1), безвыигрышная серия команды насчитывает уже восемь матчей. Но при этом в шести из этих восьми матчей оренбуржцы сыграли вничью. Южноуральская команда идет на 11-м месте (9 очков).

Ранее 16 сентября в рамках девятого тура "Спартак" дома победил воронежский "Факел" (1:0), а петербургский "Зенит" в гостях переиграл калининградскую "Балтику" (3:2).