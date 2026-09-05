"Краснодар" сыграл вничью с "Крыльями Советов" и впервые потерял очки в РПЛ

Дубль Рахмановича принес "Крыльям Советов" ничью в матче с "Краснодаром" "Краснодар" сыграл вничью с "Крыльями Советов" и впервые потерял очки в РПЛ

Москва5 сен Вести.Футбольный клуб "Краснодар" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:2 в выездном матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гости уверенно вели в счете благодаря голам Джона Кордобы, забившего свой первый мяч в текущем сезоне, и Жуана Батчи. Однако во втором тайме самарцы сумели уйти от поражения благодаря дублю Амара Рахмановича.

"Краснодар" впервые в чемпионате потерял очки, прервав победную серию из шести встреч подряд. Подопечные Мурада Мусаева продолжают возглавлять турнирную таблицу РПЛ с 19 баллами, в то время как "Крылья Советов" с 7 очками занимают девятое место.