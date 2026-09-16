Футболисты "Спартака" вырвали победу у "Факела" в матче 9-го тура РПЛ Футболисты "Спартака" дома переиграли воронежский "Факел" в матче РПЛ

Москва16 сен Вести.Футболисты московского "Спартака" на своем поле вырвали победу у воронежского "Факела" в концовке матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла 16 сентября на стадионе "красно-белых" в Тушино и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил уже по истечении основного времени игры Манфред Угальде (90+1).

Гости играли в меньшинстве с 66-й минуты после удаления Матвея Бардачева.

"Спартак" набрал 19 очков и закрепился на втором месте в таблице РПЛ, команда Хуана Карседо отстает от лидирующего "Краснодара" всего на один балл. "Факел" (3 очка) продолжает занимать последнее 16-е место.

В другом матче дня московская "Родина" и казанский "Рубин" сыграли вничью - 1:1.