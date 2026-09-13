"Краснодар" сохранил беспроигрышную серию, сыграв вничью с "Акроном" в матче РПЛ "Краснодар" сыграл вничью с "Акроном" в матче РПЛ

Москва13 сен Вести.Матч восьмого тура Российской премьер-лиги между "Краснодаром" и "Акроном" завершился с ничейным счетом 1:1. Встреча могла стать разочарованием для болельщиков черно-зеленых, так как "Краснодар" был в шаге от того, чтобы прервать свою беспроигрышную серию.

Счет в матче открыл полузащитник "Акрона" Константин Марадишвили, забивший на 13-й минуте. "Краснодар" пытался сравнять счет – нанес 18 ударов по воротам "Акрона". Спасти положение удалось нападающему "Краснодара" Хуану Боселли, который забил гол на 87-й минуте встречи.

"Краснодар" по-прежнему не допустил ни одного поражения в текущем сезоне РПЛ. На счету клуба шесть побед и две ничьи.