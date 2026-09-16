"Зенит" поднялся на третью строчку таблицы РПЛ и обыграл "Балтику"

"Зенит" обыграл "Балтику" и поднялся на третью строчку таблицы РПЛ "Зенит" поднялся на третью строчку таблицы РПЛ и обыграл "Балтику"

Москва16 сен Вести.Петербургский "Зенит" одержал победу над калининградской "Балтикой" в матче девятого тура Российской премьер-лиги. Встреча спортсменов прошла в Калининграде на стадионе "Ростех Арена" и завершилась со счетом 3:2.

В составе "Зенита" победу команде помогли одержать Максим Глушенков, Александр Соболев и Луис Энрике. Со стороны "Балтики" — Брайан Хиль и Илья Петров.

Сейчас "Зенит" с 18 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, "Балтика" же располагается на 8-й строчке таблицы с 11 баллами.

Ранее футболисты "Зенита" обыграли "Локомотив" в 8-м туре РПЛ.