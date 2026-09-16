Москва16 сенВести.Петербургский "Зенит" одержал победу над калининградской "Балтикой" в матче девятого тура Российской премьер-лиги. Встреча спортсменов прошла в Калининграде на стадионе "Ростех Арена" и завершилась со счетом 3:2.
В составе "Зенита" победу команде помогли одержать Максим Глушенков, Александр Соболев и Луис Энрике. Со стороны "Балтики" — Брайан Хиль и Илья Петров.
Сейчас "Зенит" с 18 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, "Балтика" же располагается на 8-й строчке таблицы с 11 баллами.
Ранее футболисты "Зенита" обыграли "Локомотив" в 8-м туре РПЛ.