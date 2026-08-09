"Зенит" сенсационно уступил "Родине" в третьем туре РПЛ "Родина" одержала победу над "Зенитом" в матче чемпионата России

Москва9 авг Вести.Петербургский "Зенит" терпит сенсационное поражение от московской "Родины" в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В середине первого тайма Глушенков вывел хозяев вперед, но во втором Гарибян за пять минут оформил дубль. Столичная команда, проводившая встречу против одного из фаворитов турнира, сумела организовать эффективную оборону и реализовать свои голевые шансы.

Для петербургского клуба этот результат стал первой серьезной осечкой в стартовавшем розыгрыше чемпионата России. В следующем туре "Зенит" проведет матч против московского "Динамо", а "Родина" встретится с тольяттинским "Акроном".