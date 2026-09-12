Футболисты "Зенита" вырвали волевую победу над "Локомотивом" в 8 туре РПЛ

"Зенит" в волевом стиле обыграл "Локомотив" в РПЛ Футболисты "Зенита" вырвали волевую победу над "Локомотивом" в 8 туре РПЛ

Москва12 сен Вести.В Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" завершился матч 8 тура российской премьер-лиги, в котором "Зенит" принимал "Локомотив". Встреча завершилась минимальной победой хозяев.

"Железнодорожники" забили первыми, когда на 18 минуте Александр Руденко отправил мяч в ворота петербуржцев. Однако после перерыва "Зенит" сначала отыгрался, затем вышел вперед и довел матч до победы.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "сине-бело-голубых". Авторами голов в составе победителей стали Кевин Андраде и Луис Энрике.

Благодаря этой победе "Зенит" набрал 15 очков и поднялся на третье место. "Локомотив" с шестью баллами идет на 13 строчке.