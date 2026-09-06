Гол Мостового в дебютном матче принес "Локомотиву" первую победу в сезоне РПЛ "Локомотив" впервые в сезоне одержал победу в РПЛ

Москва6 сен Вести.Московский "Локомотив" одержал победу над калининградской "Балтикой" в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде и закончилась со счетом 1:0.

Это первая победа железнодорожников в этом сезоне. "Локомотив" с 6 очками идет на 13-м месте, в активе клуба из Калининграда 10 очков (7-е место).

Единственный гол на 85-й минуте забил Андрей Мостовой. Он отличился в своем дебютном матче за столичный клуб.

Полузащитник перешел на правах аренды из петербургского "Зенита" в "Локомотив". Соглашение об аренде 28-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2026/27. Мостовой начинал взрослую карьеру в подмосковных "Долгопрудном" и "Химках", а в 2019 году перешел в "Зенит".

Ранее красно-зеленые проиграли столичному "Динамо" в домашнем матче РПЛ.