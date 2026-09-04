"Локомотив" арендовал у "Зенита" футболиста сборной России Мостового Футболист Андрей Мостовой перешел из "Зенита" в московский "Локомотив"

Москва4 сен Вести.Футболист сборной России Андрей Мостовой перешел на правах аренды из петербургского "Зенита" в московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте столичного клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Соглашение об аренде 28-летнего полузащитника рассчитано до конца сезона-2026/27. Будет ли у "Локомотива" право полноценного выкупа трансфера игрока, не уточняется. За "красно-зеленых" Мостовой будет выступать под номером 77.

Мостовой начинал взрослую карьеру в подмосковных "Долгопрудном" и "Химках", а в 2019 году стал игроком "Зенита". В сезоне-2019/20 полузащитник выступал на правах аренды в "Сочи", после чего стал твердым футболистом основы петербургского клуба.

Всего за "Зенит" Мостовой провел 209 матчей, в которых забил 42 мяча и сделал 19 голевых передач. Вместе с "Зенитом" он стал пятикратным чемпионом России, шесть раз завоевывал Суперкубок страны и еще один раз - Кубок России.

На его счету также 20 матчей и три гола за сборную России.

После шести туров нового сезона "Зенит", действующий чемпион страны, занимает третье место в таблице РПЛ (12 очков). "Локомотив", бронзовый призер прошлого сезона, в нынешнем чемпионате выдал худший старт в истории команды за последние 20 лет. "Железнодорожники" набрали 3 очка в шести матчах, не одержали пока ни одной победы и идут на 14-й строчке.

Ранее французские СМИ сообщали, что "Зенит" заинтересован в приобретении другого футболиста сборной России - Александра Головина из "Монако".