Москва19 сен Вести.Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" из Ярославля на домашней площадке "Арена-2000" одержал победу над омским "Авангардом".

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Первым шайбу забросил игрок ярославской команды Александр Радулов, он отличился в старовой двадцатиминутке. Во втором периоде гости усилиями Джоша Ливо счет сравняли, но уже в конце игрового отрезка шайба Артема Кузина принесла хозяевам арены победу.

Стоит отметить, что эта победа стала для "Локомотива" уже шестой подряд, команда занимает 6-е место в Западной конференции с 12 очками.

Ранее московский "Спартак" на время вышел в лидеры общей таблицы КХЛ, переиграв на выезде челябинский "Трактор". Эта победа стала для "красно-белых" пятой подряд на старте нового сезона регулярного чемпионата.