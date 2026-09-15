Нижегородское "Торпедо" обыграло "Ак Барс" в первом матче на новой арене

"Торпедо" обыграло "Ак Барс" в матче чемпионата КХЛ Нижегородское "Торпедо" обыграло "Ак Барс" в первом матче на новой арене

Москва15 сен Вести.Нижегородское "Торпедо" одержало победу над казанским "Ак Барсом" в домашней встрече чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:2.

У хозяев отличились Даниил Сероух, Игорь Гераськин и Владимир Ткачев. У гостей по шайбе забросили Дмитрий Кателевский и Егор Соколов.

Встреча для "Торпедо" стала первой на новом стадионе - "Volga Арене". Матч посетили 12350 зрителей.

Накануне президент КХЛ Алексей Морозов отметил, что у лиги после 14 сентября не останется стадионов, построенных до 2000 года.

Между тем московский "Спартак" со счетом 8:0 одержал победу над череповецкой "Северсталью". Хоккеисты столичной команды установили новый рекорд КХЛ по скорости забрасывания трех шайб в ворота соперника с начала матча.