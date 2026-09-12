Москва12 сенВести.Московский "Спартак" установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по скорости заброса трех шайб в ворота соперника с начала матча. Об этом пресс-служба КХЛ сообщила в мессенджере Telegram.
В матче с череповецкой "Северсталью" столичные спартаковцы забили три гола ровно за две минуты.
Предыдущий рекорд в 2 минуты 23 секунды был установлен нижегородским "Торпедо", уточняют в КХЛ.
Домашний матч "Спартака" с "Северсталью" завершился победой москвичей со счетом 8:0.
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Ранее "Спартак" обыграл петербургский СКА со счетом 3:1.