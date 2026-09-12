"Спартак" забил "Северстали" три шайбы менее чем за две минуты "Спартак" установил рекорд КХЛ по самым быстрым трем забитым шайбам

Москва12 сен Вести.Московский "Спартак" установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по скорости заброса трех шайб в ворота соперника с начала матча. Об этом пресс-служба КХЛ сообщила в мессенджере Telegram.

В матче с череповецкой "Северсталью" столичные спартаковцы забили три гола ровно за две минуты.

Предыдущий рекорд в 2 минуты 23 секунды был установлен нижегородским "Торпедо", уточняют в КХЛ.

Домашний матч "Спартака" с "Северсталью" завершился победой москвичей со счетом 8:0.

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