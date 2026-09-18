Московский "Спартак" выиграл пятый матч подряд в КХЛ, обыграв "Трактор"

"Спартак" одержал пятую победу подряд и вышел в лидеры таблицы КХЛ Московский "Спартак" выиграл пятый матч подряд в КХЛ, обыграв "Трактор"

Москва18 сен Вести.Московский "Спартак" вышел в лидеры общей таблицы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), переиграв на выезде челябинский "Трактор". Эта победа стала для "красно-белых" пятой подряд на старте нового сезона регулярного чемпионата.

Встреча прошла 18 сентября в Челябинске и завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Даниил Орлов (16-я минута), Даниил Гутик (53) и Данил Пивчулин (60). У хозяев отличился Нэйтан Легаре (46).

"Спартак" набрал 10 очков в шести матчах и сравнялся по баллам с лидирующим ярославским "Локомотивом" и петербургским СКА. Однако команда Алексея Жамнова обошла "железнодорожников" и петербургских армейцев за счет большего количества побед в основное время.

В параллельных матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" всухую обыграл астанинский "Барыс" со счетом 3:0, а уфимский "Салават Юлаев" прервал победную поступь нижнекамского "Нефтехимика" на четырех играх - 2:0.