СКА потерпел поражение в первом матче под руководством Разина

Петербургский СКА проиграл "Автомобилисту" со счетом 1:3 в матче КХЛ СКА потерпел поражение в первом матче под руководством Разина

Москва21 окт Вести.Петербургский хоккейный клуб СКА проиграл екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "СКА Арене" в Санкт‑Петербурге.

В составе победителей шайбы забросили Александр Кадейкин, Максим Тарасов и Роман Горбунов. У СКА единственную шайбу провел Владислав Семин. Особенно драматичной получилась концовка: две шайбы петербуржцы пропустили в последние полторы минуты матча.

Игра стала дебютной для Андрея Разина на посту главного тренера СКА. Для петербургского клуба это уже шестое поражение подряд.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает 8‑е место, набрав 17 очков. "Автомобилист" занял 8‑ую строчку Восточной конференции с 16 баллами.

18 октября Андрей Разин, ранее покинувший магнитогорский "Металлург", сменил Игоря Ларионова на посту главного тренера СКА. Отмечается, что контракт с Разиным рассчитан на два сезона.