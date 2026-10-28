Нижегородское "Торпедо" в пятый раз подряд победило петербургский СКА

Петербургский СКА в пятый раз подряд проиграл нижегородскому "Торпедо" Нижегородское "Торпедо" в пятый раз подряд победило петербургский СКА

Москва28 окт Вести.В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нижегородский клуб "Торпедо" в пятый раз подряд победил петербургский СКА. Матч проходил в северной столице 27 октября.

Итоговый счет игры 4:3 в пользу нижегородцев. В их составе дважды отличился Егор Виноградов. Шайбы забросили также Даниил Сероух и Виктор Федоров. У СКА голевыми атаками отметились Матвей Короткий (дважды) и Данил Аймурзин.

После победы "Торпедо" набрало 26 очков в 19 матчах и занимает четвертое место в Западной конференции. СКА с 19 очками на восьмой позиции.