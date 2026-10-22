Москва22 окт Вести.Первую победу под руководством главного тренера Андрея Разина одержал петербургский СКА в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На домашнем льду армейцы со счетом 6:3 победили "Сибирь" из Новосибирска.

Петербургские хоккеисты открыли счет уже на третьей минуте встречи. Отличился Амир Нугманов. Но затем Егор Коршков сравнял счет, а Сергей Попов вывел команду сибиряков вперед. Разрыв на восьмой минуте увеличил Антон Косолапов. Но питерцам удалось переломить ход игры. На 12-й и 15-й минутах шайбу в ворота противника забросил Василий Глотов, а затем отличился Рокко Гримальди.

Первый период закончился со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки. Второй и третий период завершились с одинаковым счетом 1:0. Во второй двадцатиминутке шайбу в ворота "Сибири" забил Валентин Зыков, а в третьей – Василий Атанасов.

Команды в 13-й раз в истории КХЛ забросили семь шайб в первом периоде. Питерскому СКА принадлежит и еще один рекорд – семь шайб были забиты в игре клуба с череповецкой "Северсталью" за 14 минут 55 секунд в сентябре 2024 года.

Сегодня СКА прервал серию из шести поражений. Команда с 19 очками поднялась на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. "Сибирь" с 17 баллами занимает седьмую строчку на Востоке.