"Динамо" обыграло СКА в матче КХЛ со счетом 2:1

Московское "Динамо" обыграло СКА в матче КХЛ "Динамо" обыграло СКА в матче КХЛ со счетом 2:1

Москва11 ноя Вести.Московское "Динамо" обыграло петербургский СКА со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Решающую шайбу в овертайме забросил нападающий бело-голубых Егор Римашевский.

На счету "Динамо" 27 очков после 27 матчей, команда занимает седьмое место в таблице Западной конференции. СКА с 26 очками в 24 играх идет восьмым.

Ближайший матч москвичи проведут 15 ноября на выезде с "Сибирью", армейцы же 13 ноября примут минское "Динамо".

Эта игра стала первой для "Динамо" после отстранения главного тренера Леонида Тамбиева. Клуб объявил об отстранении тренера 9 ноября. В матче со СКА командой руководил Олег Ореховский, назначенный исполняющим обязанности главного тренера.