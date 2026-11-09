Москва9 нояВести.Руководство московского хоккейного клуба "Динамо" временно отстранило Леонида Тамбиева от должности главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Приказом генерального директора клуба от 09 ноября 2026 года главный тренер команды КХЛ Тамбиев Леонид Григорьевич отстранен от выполнения должностных обязанностейговорится в сообщении
Обязанности главного тренера будет исполнять Олег Ореховский. Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ московский клуб проведет в гостях против петербургского СКА.
Тамбиев возглавил столичное "Динамо" в апреле 2026 года. За текущий сезон КХЛ команда потерпела 16 поражений в 26 играх и с 25 очками расположилась на седьмой строчке Западной конференции.
После гостевого поражения от нижегородского "Торпедо" со счетом 3:4 Тамбиев вступил в перепалку с болельщиками столичного клуба. Он заявил, что недовольные фанаты "подрывают авторитет тренера" и "очень некрасиво себя ведут", добавив, что они "могут не ездить" на выездные матчи команды.