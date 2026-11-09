Главного тренера московского ХК "Динамо" Тамбиева отстранили от должности Тамбиева временно отстранили от должности главного тренера ХК "Динамо"

Москва9 ноя Вести.Руководство московского хоккейного клуба "Динамо" временно отстранило Леонида Тамбиева от должности главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Приказом генерального директора клуба от 09 ноября 2026 года главный тренер команды КХЛ Тамбиев Леонид Григорьевич отстранен от выполнения должностных обязанностей говорится в сообщении

Обязанности главного тренера будет исполнять Олег Ореховский. Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ московский клуб проведет в гостях против петербургского СКА.

Тамбиев возглавил столичное "Динамо" в апреле 2026 года. За текущий сезон КХЛ команда потерпела 16 поражений в 26 играх и с 25 очками расположилась на седьмой строчке Западной конференции.

После гостевого поражения от нижегородского "Торпедо" со счетом 3:4 Тамбиев вступил в перепалку с болельщиками столичного клуба. Он заявил, что недовольные фанаты "подрывают авторитет тренера" и "очень некрасиво себя ведут", добавив, что они "могут не ездить" на выездные матчи команды.