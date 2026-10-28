Начальника ФК "Химки" заочно арестовали на два месяца за взятку Суд заочно арестовал начальника ФК "Химки" Джиоева по делу о взятке арбитру

Москва28 окт Вести.Мещанский районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении начальника футбольного клуба "Химки" Хасана Джиоева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории РФ. Джиоеву заочно предъявили обвинение по ч. 4 ст. 184 УК РФ в оказании противоправного влияния на результат спортивного соревнования.

По данным Генеральной прокуратуры, в ноябре 2023 года Джиоев через посредника предложил главному арбитру матча против владикавказской "Алании" 2 млн рублей за обеспечение победы подмосковной команды. После игры судья получил взятку и распределил часть денег между помощниками и инспектором матча.

Ранее фигурант был объявлен в международный розыск.

"Химки" выступали в Российской премьер-лиге (РПЛ), но снялись с чемпионата страны в мае 2025 года из-за финансовых проблем. После подмосковный клуб лишился профессионального статуса.