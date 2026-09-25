ФК "Муром" и арестованный за "закладку" защитник Гасанов расторгли договор

ФК "Муром" и арестованный за "закладку" Гасанов расторгли трудовой договор ФК "Муром" и арестованный за "закладку" защитник Гасанов расторгли договор

Москва25 сен Вести.Футбольный клуб "Муром" и защитник Шамиль Гасанов, арестованный по делу о незаконном обороте наркотических средств, расторгли трудовой договор. Об этом сообщил ФК в своем Telegram-канале.

Футбольный клуб "Муром" и защитник Шамиль Гасанов расторгли трудовой договор по собственному желанию игрока говорится в публикации

Информация об экс-игроке также пропала с сайта клуба.

По версии следствия, утром 22 сентября Гасанов в одном из подъездов жилого дома забрал "закладку" с наркотиком, после чего был задержан полицейскими. Мужчину арестовали до 22 ноября.

Гасанов играл на позиции защитника. В разное время выступал за "Анжи", красноярский "Енисей", "Легион", махачкалинское "Динамо" и др.