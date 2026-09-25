Футболист Гасанов арестован по делу о незаконном обороте наркотиков

Футболист Шамиль Гасанов арестован за "закладку" Футболист Гасанов арестован по делу о незаконном обороте наркотиков

Москва25 сен Вести.Игрок футбольного клуба "Муром" Шамиль Гасанов арестован по делу о незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

По версии следствия, утром 22 сентября мужчина в одном из подъездов жилого многоквартирного дома забрал "закладку" с наркотиком, после чего был задержан полицейскими.

Гагаринский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 ноября … в отношении Гасанова Шамиля Асхабовича, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Гасанов играет на позиции центрального защитника. В разное время выступал за "Анжи", красноярский "Енисей", "Легион".

В феврале 2026 года спортсмен подписал контракт с ФК "Муром". Согласно информации, опубликованной на сайте клуба, Гасанов занимает роль защитника, играет под №13.