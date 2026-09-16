Москва16 сен Вести.Стало известно о задержании адвоката Марата Самойлова, представлявшего интересы экс-мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его защитника Ильшата Аминева.

Подтверждаю заявил он в ответ на вопрос о задержании

Причина не уточнялась. Ранее Самойлов представлял интересы Мавлиева в судах, обжаловал действия сотрудников правоохранительных органов и общался с представителями СМИ.

Сам Мавлиев обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки. В качестве меры пресечения суд запретил ему определенные действия.