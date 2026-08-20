Москва20 авгВести.Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отменил решение о восстановлении в должности мэра Уфы Ратмира Мавлиева.
Отменили решение, в иске отказалисообщила ТАСС пресс-секретарь суда
Мавлиева задержали в конце апреля, ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки (незаконное отчуждение земельного участка одного из уфимских санаториев).
14 июля депутаты городского совета Уфы разорвали контракт с Мавлиевым. Но он подал иск о восстановлении на работе, который 11 августа был удовлетворен Верховным судом Башкирии, который к тому же обязал администрацию города выплатить Мавлиеву зарплату. На это решение было подано пять апелляций - от прокуратуры Уфы, администрации главы Башкортостана, и еще троих ответчиков по делу.
По словам адвоката Мавлиева Марата Самойлова, в течение недели он планирует обжаловать решение апелляционного суда в кассационном порядке.