Москва26 авгВести.Суд города Уфы не стал менять меру пресечения мэру Ратмиру Мавлиеву. Он не будет заключен под стражу, сообщает ТАСС.
Отказать в удовлетворении ходатайства следователя … об изменении меры пресечения на заключение под стражу в отношении обвиняемого Мавлиеванаписано в публикации
Таким образом, в отношении главы Уфы по-прежнему действует запрет определенных действий.
Инспектор, контролирующий соблюдение Мавлиевым меры пресечения, сообщил, что за мэром нет нарушений.
Ранее также апелляция отменила решение о восстановлении Мавлиева в должности мэра.