Суд Уфы отказался менять меру пресечения Мавлиеву и отправлять в СИЗО

Уфимский суд не стал отправлять Мавлиева в СИЗО Суд Уфы отказался менять меру пресечения Мавлиеву и отправлять в СИЗО

Москва26 авг Вести.Суд города Уфы не стал менять меру пресечения мэру Ратмиру Мавлиеву. Он не будет заключен под стражу, сообщает ТАСС.

Отказать в удовлетворении ходатайства следователя … об изменении меры пресечения на заключение под стражу в отношении обвиняемого Мавлиева написано в публикации

Таким образом, в отношении главы Уфы по-прежнему действует запрет определенных действий.

Инспектор, контролирующий соблюдение Мавлиевым меры пресечения, сообщил, что за мэром нет нарушений.

Ранее также апелляция отменила решение о восстановлении Мавлиева в должности мэра.