Москва21 сен Вести.Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил на оперативном совещании правительства республики о том, что он обратился в Следственный комитет РФ с заявлением о нарушении неприкосновенности частной жизни. Видео со своим выступлением на заседании правительства Хабиров опубликовал в своем МАХ-канале.

Я подал уже заявление в Следственный комитет по Республике Башкортостан о проверочных мероприятиях сказал Хабиров

По словам главы республики, также велась слежка за свидетелями и потерпевшими по уголовному делу.

Осуществление слежки за сотрудниками следственного управления, свидетелями, потерпевшими и видными участниками по уголовному делу в целях сбора сведений. Хочу вас также информировать, что два сотрудника органов внутренних дел по этим делам сейчас задержаны, потому что они осуществляли действия, которые здесь перечислены, в отношении свидетелей по делу Мавлиева приводятся слова Хабирова

О попытках вмешательства в частную жизнь главы республики стало известно из показаний адвоката бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева Марата Самойлова, который был задержан по уголовному делу. Ранее Самойлов представлял интересы экс-мэра судах, обжаловал действия сотрудников правоохранительных органов и общался с представителями СМИ.