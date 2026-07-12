Глава СК затребовал доклад об организации с признаками секты в Уфе

Бастрыкин заинтересовался уфимской организацией с признаками секты Глава СК затребовал доклад об организации с признаками секты в Уфе

Москва12 июл Вести.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по информации о совершении противоправных действий в отношении граждан в Уфе, сообщает Следком в мессенджере MAX.

Как сообщалось в эфире одного из федеральных телеканалов, участники закрытого курса в башкирской столице испытали психологическое давление и унижения. По словам пострадавших, в рамках курса применяются недопустимые методики, а сама организация имеет признаки секты. Организована проверка.

Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Республике Башкортостан Галиханову М.Ф. представить доклад о ходе проверки и по доводам сюжета отмечается в публикации

Доследственную проверку проводят следственные органы республики.