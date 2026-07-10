Москва10 июл Вести.Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки деятельности проповедника Артура Ситы (настоящее имя Артур Мамедов). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в MAX.

Сюжет о проповеднике Сите вышел в эфире новостного выпуска на одном из федеральных телеканалов. В нем сообщалось, что Мамедов собирал денежные средства с желающих встретиться с ним, а потом принуждал их работать в своих заведениях, расположенных в Москве и за рубежом.

Тем, кому удалось сбежать, сообщали о случаях насилия, в том числе, над несовершеннолетними.

Десятки последователей проповедника Артура Мамедова … написали заявления в следственные органы сказано в сообщении

Следственными органами столичного главка СК по данному факту проводилась процессуальная проверка.

Председатель ведомства поручил руководителю главка представить доклад о ранее принятых решениях, а также по доводам телесюжета. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.