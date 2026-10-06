Двое заместителей гендиректора парка "Патриот" отправлены под арест В Москве арестованы два заместителя гендиректора парка "Патриот"

Москва6 окт Вести.Первый заместитель генерального директора парка "Патриот" Игоря Васильева Сергей Федосов и замдиректора по эксплуатации Алексей Павлюков отправлены под арест. Мера пресечения избрана Хамовническим судом Москвы. Под стражей они пробудут два месяца.

Федосову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Павлюкову – в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Предполагаемый взяткодатель – гендиректор компании "Гермес" Евгений Мариев – отправлен судом под домашний арест, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По информации следствия, да парк "Патриот" заключил в декабре 2025 года с ООО "Гермес" контракты на инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий парка и его филиала в Кронштадте на общую сумму свыше 1,4 миллиарда рублей.

Предполагается, что Мариев каждый квартал передавал руководству парка деньги в виде процентов от фактической оплаты работ по контрактам. Взамен, по версии следствия, руководство парка обеспечивало покровительство компании, помогало в заключении новых контрактов и не препятствовало исполнению ранее заключенных соглашений.

Ранее стало известно, что Васильев задержан по подозрению в получении крупной взятки. По информации СМИ, ее сумма составляет 80 миллионов рублей. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.