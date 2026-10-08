Москва8 окт Вести.Подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере генеральный директор парка "Патриот" Игорь Васильев на допросе признал вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Васильев был допрошен в качестве подозреваемого, обвинение ему пока не предъявили. Тем не менее, во время допроса он дал признательные показания уточнил собеседник агентства

Ранее, 7 октября, Хамовнический суд Москвы отправил Васильева под домашний арест. Гендиректор парка "Патриот" был задержан 5 октября, его подозревают в получении взятки в размере 18 млн рублей.

Накануне суд отправил также под домашний арест гендиректора УК "БСМ" Владимира Наона и бизнесмена Евгения Зелькина, которые проходят по одному делу с Васильевым.