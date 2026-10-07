Москва7 октВести.Хамовнический районный суд Москвы отправил под домашний арест генерального директора парка "Патриот" Игоря Васильева, подозреваемого в получении особо крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.
Суд избрал в отношении Васильева, подозреваемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), меру пресечения в виде домашнего арестаприводит агентство слова своего собеседника
Ранее аналогичную меру пресечения избрали для фигурантов его дела - гендиректора УК "БСМ" Владимира Наона и бизнесмена Евгения Зелькина.
Васильев возглавил "Патриот" весной 2026 года, его задержали 5 октября. Предположительно, ему могли передать взятку в размере 18 миллионов рублей поставщики парка.
До назначения на должность в парке Васильев занимал пост губернатора Кировской области, руководил Росреестром и был сенатором от Республики Коми в Совете Федерации.