Суд в Москве отправил под домашний арест главу парка "Патриот" Игоря Васильева

Главе парка "Патриот" Игорю Васильеву избрали перу пресечения по делу о взятке Суд в Москве отправил под домашний арест главу парка "Патриот" Игоря Васильева

Москва7 окт Вести.Хамовнический районный суд Москвы отправил под домашний арест генерального директора парка "Патриот" Игоря Васильева, подозреваемого в получении особо крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Суд избрал в отношении Васильева, подозреваемого по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), меру пресечения в виде домашнего ареста приводит агентство слова своего собеседника

Ранее аналогичную меру пресечения избрали для фигурантов его дела - гендиректора УК "БСМ" Владимира Наона и бизнесмена Евгения Зелькина.

Васильев возглавил "Патриот" весной 2026 года, его задержали 5 октября. Предположительно, ему могли передать взятку в размере 18 миллионов рублей поставщики парка.

До назначения на должность в парке Васильев занимал пост губернатора Кировской области, руководил Росреестром и был сенатором от Республики Коми в Совете Федерации.