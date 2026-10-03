Басманный суд Москвы заключил под стражу главу ГКЗ Шпурова по делу о коррупции

Суд Москвы арестовал гендиректора ГКЗ Шпурова на два месяца по делу о взятке Басманный суд Москвы заключил под стражу главу ГКЗ Шпурова по делу о коррупции

Москва3 окт Вести.Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу генерального директора государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова, которого подозревают в коррупции. Об этом "Интерфаксу" рассказали в правоохранительных органах.

Судом накануне была избрана Шпурову мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца заявил собеседник агентства

Он добавил, что под арест попал и предполагаемый взяткодатель.

Шпурова взяли с поличным. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Другие детали дела пока не раскрываются.

В Роснедрах "Интерфаксу" заявили, что оказывают правоохранителям всю необходимую помощь. Должность генерального директора ФБУ "ГКЗ" Шпуров получил по приказу Федерального агентства по недропользованию в декабре 2013 года.