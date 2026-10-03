Москва3 октВести.Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу генерального директора государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова, которого подозревают в коррупции. Об этом "Интерфаксу" рассказали в правоохранительных органах.
Судом накануне была избрана Шпурову мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяцазаявил собеседник агентства
Он добавил, что под арест попал и предполагаемый взяткодатель.
Шпурова взяли с поличным. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Другие детали дела пока не раскрываются.
В Роснедрах "Интерфаксу" заявили, что оказывают правоохранителям всю необходимую помощь. Должность генерального директора ФБУ "ГКЗ" Шпуров получил по приказу Федерального агентства по недропользованию в декабре 2013 года.