Трое топ-менеджеров "Газпром энергохолдинг" арестованы за взятки Сразу трех топ-менеджеров "дочки" "Газпрома" отправили в СИЗО по делу о взятках

Москва2 авг Вести.Три человека из числа руководства дочерней компании "Газпрома" – ООО "Газпром энергохолдинг" – арестованы по делу о взятках, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на данные ГСУ СКР по городу Москве и ФСБ.

Речь идет о заместителе гендиректора по корпоративной защите ООО ГЭХ Игоре Моисеенко, гендиректоре ООО "Гэх закупки" Игоре Мазина и его заместителе по закупкам и логистике Алексее Чубшеве. По данным следствия и ФСБ, фигуранты дела о получении взятки в особо крупном размере вымогали откаты в том числе за заключение новых контрактов и общее покровительство у поставщиков ГЭХ.

По данным источников издания, первым был задержан Чубшев, который признал вину и согласился участвовать в оперативном эксперименте сотрудников ФСБ. Он передал "куклу" с 1,5 млн настоящих рублей и муляжом 5 миллионов Мазину. Следующую "куклу" с имитацией 36,5 миллиона передали Игорю Моисеенко. Во всех случаях действия фигурантов фиксировались участниками операции, а купюры были помечены спецсоставом, который светился в лучах ультрафиолета.

Фигуранты по ходатайствам ГСУ СКР были арестованы Замоскворецким райсудом Москвы. Господа Моисеенко и Мазин отправлена на два месяца в СИЗО, а господин Чубшев будет находиться дома написали в издании

Всем им грозит до 15 лет лишения свободы и крупные штрафы.