Аркадия Ставицкого задержали по делу о подкупе

За подкуп задержан сын бизнесмена Ставицкого Аркадия Ставицкого задержали по делу о подкупе

Москва2 июл Вести.Сына уральского бизнесмена Юрия Ставицкого – Аркадия- задержели по делу о подкупе. Об этом в МАХ-канале сообщает РЕН ТВ.

Аркадий Ставицкий договорился с предпринимателем Василием Моськиным о крупной поставке металлоконструкций по завышенной цене и за заключение этого контракта планировал передать около 162 млн рублей наличными.

В дальнейшем сообщники планировали присваивать часть средств на каждом этапе сделки. Чтобы скрыть аферу, Моськин перепродал продукцию через еще одну свою фирму, создав видимость обычной операции говорится в сообщении

В отношении Ставицкого и Моськина возбуждены уголовные дела по статьям о коммерческом подкупе. В их дома провели обыски, а имущество Ставицкого арестовали.