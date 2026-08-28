Москва28 авгВести.ФСБ России по Ярославской области задержала первого заместителя генерального директора ТГК-2 Марата Дураева. Об этом сообщают "Ведомости".
Он проходит подозреваемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Ему вменяется шесть эпизодов по ч. 3 ст. 286 УК РФ.
ФСБ задержала первого заместителя гендиректора ТГК-2 Дураеванаписано в публикации
Теперь следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.