Главу ГКЗ Шпурова подозревают в получении крупной взятки Руководителя ГКЗ Шпурова задержали по подозрению во взятке

Москва2 окт Вести.Руководителя Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игоря Шпурова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Шпуров задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) заявил ТАСС источник

По его мнению, взятка может быть связана с выдачей лицензии. По этой статье грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Федеральном агентстве по недропользованию сообщили ТАСС, что со Шпуровым проводят следственные действия. В свою очередь агентство оказывает правоохранителям необходимое содействие.