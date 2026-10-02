Москва2 октВести.Руководителя Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игоря Шпурова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Шпуров задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)заявил ТАСС источник
По его мнению, взятка может быть связана с выдачей лицензии. По этой статье грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Федеральном агентстве по недропользованию сообщили ТАСС, что со Шпуровым проводят следственные действия. В свою очередь агентство оказывает правоохранителям необходимое содействие.