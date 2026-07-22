Москва22 июлВести.Под стражу заключили бывшего мэра Каспийска Бориса Гонцова, подозреваемого в получении крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК России по Дагестану в MAX.
Советский районный суд Махачкалы по ходатайству следствия арестовал на 1 месяц 29 дней бывшего мэра Каспийска Бориса Гонцова, подозреваемого в получении взяткиговорится в сообщении
По версии следствия, с апреля по май 2023 года подозреваемый получил от директора коммерческой организации пять квартир стоимостью более 18 млн рублей в качестве взятки. Преступление было совершено по предварительному сговору с начальником отдела муниципального контроля администрации.
Продолжается проведение следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.