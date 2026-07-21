На бывшего мэра Каспийска возбудили уголовное дело о взятке

СК: экс-мэр Каспийска получил взятку квартирами На бывшего мэра Каспийска возбудили уголовное дело о взятке

Москва21 июл Вести.В отношении бывшего главы города Каспийск в Дагестане возбудили уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.

Экс-мэра подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Следствие полагает, что весной 2023 года градоначальник получил от коммерсанта взятку в виде пяти квартир. Стоимость недвижимости составляла более 18 миллионов рублей.

Незаконное вознаграждение предназначалось за оказание содействия в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, строительство которого было завершено с нарушением требований разрешительной и проектной документации говорится в публикации Следкома в MAX

Будущий фигурант действовал в сговоре с начальником отдела муниципального контроля городской администрации. Квартиры были оформлены на доверенных лиц.

Ранее дела возбудили на начальника отдела муниципального контроля администрации города и директора коммерческой организации.