В Каменск-Уральском по делу о взятке арестовали экс-главу городского ГАИ

В Каменск-Уральском арестовали бывшего главу городского ГАИ Якова Барбицкого В Каменск-Уральском по делу о взятке арестовали экс-главу городского ГАИ

Москва26 сен Вести.В Каменск-Уральском по делу о получении взятки под стражу заключили экс-главу городского ГАИ, а ныне начальника Управления горхозяйства Якова Барбицкого, также арестован взяткодатель — 52-летний предприниматель. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Свердловской области.

По версии следствия, с февраля по сентябрь 2026 года обвиняемый предприниматель (руководитель ООО "Строительная компания "Современные городские технологии" Валерий Гильманов) за заключение с ним муниципальных контрактов и обеспечение их исполнения трижды давал Барбицкому взятки в виде денег и иного имущества на общую сумму более 1,5 млн рублей.

По местам работы и проживания фигурантов проведены обыски, изъяты деньги и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Ко всему прочему, следствие планирует ходатайствовать о наложении ареста на недвижимое имущество, деньги, транспортные средства.

57-летнему директору муниципального казенного учреждения и 52-летнему предпринимателю в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение … [по] ч.ч. 2, 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере. — Ред.), ч.ч. 2, 4, 5 ст. 291 УК РФ (дача должностному лицу взятки в особо крупном размере. — Ред.) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Суд заключил обвиняемых Барбицкого и Гильманова под стражу до 23 и 22 ноября соответственно в связи с тем, что они обвиняются в совершении особо тяжких преступлений, могут скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства или иным путем воспрепятствовать расследованию.

Продолжаются следственные и иные процессуальные действия, а также работа по сбору и закреплению доказательств.

По данным Е1.RU, Барбицкого задержали 24 сентября при содействии спецназа.