Главу Таможенного комитета Южной Осетии обвиняют во взятке в 10 млн рублей

Руководитель Таможенного комитета Южной Осетии попался на взятке в 10 миллионов Главу Таможенного комитета Южной Осетии обвиняют во взятке в 10 млн рублей

Москва6 июл Вести.Руководителю Таможенного комитета Республики Южная Осетия предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил Следственный комитет России на платформе MAX.

Следственными органами СК РФ по Республике Северная Осетия - Алания предъявлено обвинение руководителю Таможенного комитета Республики Южная Осетия в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере) говорится в публикации Следкома

По версии следствия, в 2026 году обвиняемый, являясь фактическим владельцем коммерческой организации, действующей в России, передал через знакомого 10 миллионов рублей сотрудникам УФСБ по Северной Осетии. Взятка предназначалась за прекращение проверочных мероприятий в отношении его фирмы.

Сотрудники Федеральной службы безопасности от получения денег отказались и остановили незаконные действия подозреваемого.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 291 УК РФ. По ходатайству следствия суд отправил обвиняемого под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для сбора доказательств.