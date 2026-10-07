Суд отправил под домашний арест двоих фигурантов дела главы парка "Патриот" Двоих фигурантов дела главы "Патриота" отправили под домашний арест в Москве

Москва7 окт Вести.Хамовнический районный суд Москвы отправил под домашний арест двоих фигурантов уголовного дела генерального директора парка "Патриот" Игоря Васильева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Суд отправил под домашний арест гендиректора УК "БСМ" Владимира Наона и бизнесмена Евгения Зелькина, которые проходят по одному делу с Васильевым приводит агентство слова своего собеседника

Глава парка "Патриот" Игорь Васильев был задержан 5 октября, его подозревают в получении взятки в размере 18 миллионов рублей. Для него мера пресечения пока не избрана, днем 7 октября он был доставлен в суд.