Минобороны РФ: ведомство работает со следствием по делу главы парка "Патриот"

Минобороны оказывает содействие расследованию дела главы парка "Патриот" Минобороны РФ: ведомство работает со следствием по делу главы парка "Патриот"

Москва6 окт Вести.Министерство обороны России оказывает содействие военно-следственным органам в расследовании уголовного дела в отношении генерального директора парка "Патриот" Игоря Васильева, задержанного по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили РБК в ведомстве.

Васильев возглавляет парк "Патриот" с марта 2026 года.

Нетерпимость к любым коррупционным проявлениям должностных лиц органов управления и организаций военного ведомства является безусловным приоритетом деятельности Минобороны заявили в министерстве

Васильев занимал должность губернатора Кировской области, руководил Росреестром, а также был сенатором от исполнительной власти Республики Коми.

О задержании Васильева стало известно вечером 5 октября.