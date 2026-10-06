Москва6 октВести.Министерство обороны России оказывает содействие военно-следственным органам в расследовании уголовного дела в отношении генерального директора парка "Патриот" Игоря Васильева, задержанного по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили РБК в ведомстве.
Васильев возглавляет парк "Патриот" с марта 2026 года.
Нетерпимость к любым коррупционным проявлениям должностных лиц органов управления и организаций военного ведомства является безусловным приоритетом деятельности Миноборонызаявили в министерстве
Васильев занимал должность губернатора Кировской области, руководил Росреестром, а также был сенатором от исполнительной власти Республики Коми.
О задержании Васильева стало известно вечером 5 октября.